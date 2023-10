La Festa del Cinema al Teatro Palladium | 5 imperdibili appuntamenti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Da giovedì 19 ottobre ladelfa il suo ingresso aldi Roma, con una rassegna di cinque titoli che puntano ad emozionare e divertire il pubblico, frae musica. L’evento, che si terrà fino al 23 ottobre, rappresenta un’importante collaborazione tra ladeldi Roma e il, la storica sala di Garbatella gestita dall’Università Roma Tre. L’obiettivo principale dell’iniziativa, valorizzare e promuovere un’idea di spettacolo che pone al centro la formazione dei giovani e il legame tra tradizione e ricerca. LEGGI ANCHE –, il programma: vent’anni nel presente Il primo appuntamento è previsto per giovedì 19 ottobre alle ...

... per la prima volta al di fuori degli Stati Uniti come provanostro continuo impegno a innovare ... Video su questo argomento Amazon, arriva ladelle Offerte Prime L'arrivo di Prime Air in ...

Festa del Cinema, le pagelle della prima giornata: Cortellesi brilla, bocciata la cravatta di Marchioni RomaToday

Festa del CInema di Roma, al via con Paola Cortellesi AGI - Agenzia Italia

I Negramaro, Michel Gondry, i biopic di Giorgio Testi e Alexis Bloom: la Festa del Cinema di Roma fa tappa al Palladium in grande stile ...In questa seconda giornata di manifestazione la Festa del Cinema di Roma 2023 entra nel vivo. Evento della giorno è certamente l'anteprima mondiale alle ore 21 in Sala Sinopoli di “Diabolik chi sei”, ...