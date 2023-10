La crescita cinese potrebbe ingolfarsi di nuovo La profezia di Goldman Sachs

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nemmeno il tempo di spegnere le dieci candeline per la Via della seta (qui l’intervista all’economista Alberto Forchielli), che sulla Cina si addensano nuove nubi. Stavolta è il turno di una grande istituzione internazionale, chiamata a dire la sua sullo stato di salute delle economie avanzate del globo.ha infatti tagliato le stime direlative al 2023, portandole dal 5,4 al 5,3%. Ora, i valori poc’anzi citati, superano ancora il target del 5% fissato dal governo a inizio anno, quindi messa in questi terminisembrare una buona notizia. Anche perché, proprio ieri, l’Ufficio di statisticaha fatto sapere che nel terzo trimestre lasi è portata al 4,9%, contro una previsione degli analisti del 4,4%. NUBI SU PECHINO Ma ...