La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell' ex Segretario Generale | Donatella Romeo | contro la Camera di commercio di Cosenza

Il 24 febbraio scorso il collegio delladiaveva rigettato il ricorso della difesa che chiedeva appunto la revoca del 41bis. L'anarchico era in sciopero della fame da 126 giorni ...

La Corte di Cassazione dice che si possono chiedere separazione e divorzio con un unico atto anche nei casi di separazione consensuale Il Post

Sì al divorzio breve. La Cassazione chiarisce una volta per tutte: si può fare RaiNews

La Suprema Corte mette la parola fine alle pretese dell’ex dirigente, Donatella Romeo, sancendo la legittimità dell’operato dell’ente e il diritto della Camera alla restituzione delle somme dalla stes ...Responsabilità del conduttore per mancata concessione delle autorizzazioni per l’esercizio di attività nel bene oggetto della locazione - Salvo diversa indicazione, il locatore non assume responsabili ...