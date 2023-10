“La cattiva educazione” | il duetto tra Vinicio Capossela e Margherita Vicario

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 19 ottobre 2023) MILANO – Esce oggi, giovedì 19 ottobre, il video de “La”, la canzone con cuiaffronta una dei temi più attuali di questo momento storico: la violenza di genere. Il brano, cantato insieme a, è contenuto in Tredici canzoni urgenti, il nuovo album del cantautore, vincitore della Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto. Nel video, diretto da Francesco Coppola (regista e videomaker per Calcutta, Liberato, Franco126, Margeritae tanti altri) le immagini si muovono in netto contrasto con le parole della canzone, che denuncia l’orrore del femminicidio e la piaga della cultura patriarcale e sessista nella nostra società. “Parlare d’amore era l’unico modo, per me, per accompagnare questa bellissima canzone”, ...