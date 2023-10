La casa si acquista con i risparmi | molti rinunciano al mutuo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Si comprano sempre meno case, colpa dei mutui troppo cari. Secondo i dati statistici notarili relativi ai primi sei mesi dell’anno in Italia si è registrato un calo dell’8,7% delle compravendite di abitazioni rispetto allo stesso periodo del 2022, passando da 303.375 a 277.052. Stabile invece il...

... inizia ad uscire con il suo vicino diAngelos, studente di medicina. Ciò trasforma il suo ... si sveglia presto, mette ad asciugare i vestiti della sua famiglia,cibo per i suoi pesci e ...

I giovani e la casa: ecco le città in cui è possibile acquistare più metri quadri idealista.it/news

Comprare casa a Torino: servono più di 5 anni di stipendio TorinoToday

La serenità passa anche per una casa sicura, del resto le nostre abitazioni sono i luoghi dove passiamo buona parte del nostro tempo, dove ritroviamo i nostri cari e dove abbiamo scelto di vivere, ...Chiara Ferragni non vede l'ora di trasferirsi nella sua nuova casa di Milano ma sui social, continuano ad arrivare critiche Tutti architetti i follower di Chiara Ferragni che non riescono proprio ad ...