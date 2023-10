‘La casa di Giuseppe’ presenta ‘Per sempre’ | il libro di Manuel Bragonzi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 21 ottobre ore 17,30, presso la Sala San Francesco del Convento dei Padri Cappuccini Santuario Sacro Cuore di Gesù di Benevento, si terrà lazione deldidal titolo “Per Sempre”. La comunità dei padri Cappuccini insieme all’Associazione Famiglie Adottive “ladi Giuseppe” dà il via ad una serie di incontri nei quali si approfondirà il tema dell’amore verso i figli e dell’importanza della famiglia. Il primo appuntamento parla di una storia d’amore, un bambino e la sua famiglia.è un bambino cresciuto nella desolazione e nella violenza di un villaggio del Cile, durante la dittatura di Pinochet. Dopo essere sfuggito dalla cattiveria del nonno, si rifugia in un bosco, dove vive da solo per tre lunghi anni. Fino a ...