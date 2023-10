La Bce sfida Amazon e Paypal con l’euro digitale

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sarò coniato in questo caso virtualmente nell’ottobre del 2025 nella zecca della Bce, ma, chetower di Christine Lagarde ha messo in cantiere dopo anni di gestazione, ha tutto il sapore dellaai big tech. L’idea è semplice ed è già stata abbracciata anche dalla Federal Reserve di Jerome Powell con il dollaro: predisporre una forma di contante 4.0, alternativa a banconote e monete, sempre a disposizione di cittadini e imprese per pagamenti o acquisti: online come in negozio, tra due privati o con la Pubblica amministrazione. E’ la (lenta) risposta della Banca centrale europea sia alle alterne vicende del Bitcoin e delle altre critptovalute, che assomigliano di più a degli strumenti finanziari, sia al dominio esercitato dai big tech americano nello shopping online: ...