Kimono | in anteprima il video di ‘In Ostaggio’

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Si intitola In Ostaggio (Dischi dei Sognatori/ distribuito da ADA Music Italy) il nuovo brano della cantautrice, alias Sofia Tornambene, oggi insu Funweek.– già vincitrice della 13 ª edizione di X Factor – ha trionfato recentemente tra i dodici finalisti della 15ª edizione di New York Canta, il festival della musica italiana a New York. La direzione artistica delè affidata a Lorenzo Bramati & Giulio Melani. La prima assistente alla regia è Valentina Confortini. Il capo delle luci e primo assistente camera è Filippo Ficozzi, mentre la coreografia è a cura di Alessio Marullo. Il Partner tecnico è Rec Distrikt., la protagonista del, è intrappolata tra tessuti elastici che l’avvolgono misteriosamente, la sua sagoma è in costante ...