Karate | i Campionati Italiani Cadetti al PalaPellicone di Ostia

(Di giovedì 19 ottobre 2023)– Si prepara un fine settimana dalle grande emozioni aldiLido. Si svolgeranno fino a domenica 22 ottobre idi. Domani il programma sarà dedicato al kata, mentre sabato e domenica alle 13, ci saranno le gare di kumite maschile e femminile. Grandissima è la partecipazione alla competizione e saliranno sui tatami lidensi oltre 700 giovani atleti, provenienti da più di 300 società, a caccia del titolo nazionale. L'evento sarà in diretta nella sezione Livestream del sito federale. Per i sorteggi e i risultati in diretta, invece, clicca qui. Foto Fijlkam