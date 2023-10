Juve | Weah sulla Serie A | «Non è difficile | solo molto difensiva Cosa ci chiede Allegri? Di difendere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Timothy, giocatore dellantus, ha parlato a DAZN della sua nuova avventura in bianconero. Le dichiarazioni Timothy, giocatore dellantus, ha parlato a DAZN della sua nuova avventura in bianconero. Le dichiarazioni. RUOLO ALLA– «Ora sono quinto di centrocampo ma ho giocato ala per anni. E ho fatto anche la punta». AMBIENTAMENTO INA – «Non èci? Di». LINGUA ITALIANA – «Capisco l’italianobene, non mi aspettavo di comprenderlo così facilmente. Una volta che imparo qualmi rimane in mente». CALCIO ...