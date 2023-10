Juve | Vlahovic contro il tabù San Siro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano è quello in Italia dove l'attaccante dellaDusanha giocato più minuti in...

Potrebbe recuperare Dusan, che potrebbe ritrovare una maglia dopo una ventina di giorni di stop. webinfo@adnkronos.com

TMW - Vlahovic, la Juve vuole il rinnovo spalmando l'ingaggio Tutto Juve

Serie A 2023/2024 è il Milan che secondo i pronostici dei bookie non solo potrebbe vincere il prossimo scudetto, ma il match di domenica 22 ottobre a San Siro contro la Juventus. Guardando ai ...Domenica sera a San Siro va in scena Milan-Juventus, match valido per la nona giornata di campionato. Dopo molto tempo la sfida tra rossoneri e bianconeri torna ad avere un valore d’alta quota in ...