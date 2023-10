Juve | UFFICIALE | 'Supporto e vicinanza a Fagioli | tornerà più forte'

Ecco la nota: 'La S. S. Turris Calcio comunica che, al termine della riunione G. O. S., in occasione della gara tra Turris eStabia di sabato alle ore 20.45, è stato indetto il divieto ...

Clamoroso Milan, UFFICIALE: lesione al polpaccio per Sportiello ... Calciomercato.com

Milan, la porta se la prende Mirante. Sportiello salterà sei partite (con Juve, Napoli e PSG) TUTTO mercato WEB

La Società prende atto del comunicato ufficiale della FIGC n°177/AA e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell’affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello ...A notificarlo un comunicato ufficiale della FIGC. IL COMUNICATO - Vista la comunicazione ... 2021/22 per la U.S. CREMONESE S.P.A. e nella stagione sportiva 2022/23 per la JUVENTUS F.C. S.P.A.