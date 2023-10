Juve non abbandona Fagioli | “Sostegno a Nicolò | lo aspettiamo”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il centrocampista squalificato per 7 mesi nel caso scommesse Lantus non molla. Il centrocampista è stato squalificato per 7 mesi nel caso scommesse: rimarrà fermo fino alla fine della stagione 2023-2024. Il 22enne, nonostante la sanzione, rimane un perno del progetto bianconero. Il club, del resto, lo ha blindato con un contratto fino al 2026 e aspetta il ritorno in campo. “Siamo fermamente convinti che, con l’appoggio della società, dei compagni di squadra, dei familiari e dei professionisti che lo assistono, affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità”, fa sapere lantus, che precisa di aver “preso atto del comunicato ufficiale della Figc ...

In parole povere, Fagioli potrà tornare in campo tra sette mese etra un anno a patto che segua un piano di riabilitazione articolato in due ...

La Juve non molla Hojbjerg. Ma il Tottenham non scende: vuole 30 milioni La Gazzetta dello Sport

Cagni: «La Juve è inferiore a Inter, Napoli e Milan, non lotta per lo scudetto» - ESCLUSIVA Juventus News 24

Dichiarazioni importanti a tre giorni dal big match tra Milan e Juventus: “Non bisogna sottovalutare la perdita di Danilo. Giroud in porta, vi spiego” Da Milan-Juventus alla situazione del Napoli, ...Pioli recupera 3 elementi in vista della Juventus: saranno convocati (Lapresse ... l’ex Chelsea sente ancora un po’ di dolore e sembra che non verrà rischiato.