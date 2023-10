Juve-Inter | Derby d’Italia Legends il 16 novembre su Sportitalia

(Di giovedì 19 ottobre 2023)infiamma il mese di2023: sarà untutto da vivere. Appuntamento in programma il 16al Pala Remo Maggetti di Roseto degli Abruzzi. Proprio una settimana prima dello scontro in Serie A tra lantus di Max Allegri e l’di Simone Inzaghi.sarà un un vero e proprio match di beneficenza (calcio a 5, in 2 tempi da 25 minuti ciascuno) tra leggende bianconere e nerazzurre. Diretta televisiva dalle ore 20.30 su. Il difensore Iuliano e il portiere Chimenti da un lato, Javier Zanetti dall’altro. Senza dimenticare i mitici Zé Maria, Giuliano Giannichedda, Nicola Amoruso. Ma anche Fabrizio ...

...finale contro il Genoa con il discusso gol di Pulisic e non perdono da oltre un mese nel derby contro l'. Un solo k.o. tra 6 vittorie, anche contro Roma e Lazio. Dall'altra parte c'è una...

No. La Juventus difficilmente lotterà per il titolo perché é una squadra giovane ed in costruzione. Inter, Milan e Napoli sono più accreditate indipendentemente da come andrà la partita del prossimo ...Giornata di vigilia quella di domani in casa Torino, con i granata che sabato torneranno in campo dopo la sosta per le nazionali ospitando l'Inter allo stadio Olimpico Grande Torino per la ...