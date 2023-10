Juve | Giletti lancia l’allarme | «Non abbiamo più un centrocampo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le parole di Massimo, conduttore televisivo e tifoso dellantus, sulla situazione del club bianconero Massimoha parlato dellantus a Radio Serie A. PAROLE – «Lantus è in grandissima difficoltà, paga un peso altissimo per le scelte fatte in questi anni. Da tifoso la positività al doping di Pogba mi ha trovato contento. Questo lo uso come paradosso, ma rischiavamo di pagare per altri due anni 12 milioni lordi all’anno per un giocatore che comunque sarebbe sceso in campo pochissimo. Scelta gravemente sbagliata per uno che a Manchester aveva saltato diverse partite. Con la perdita anche di Fagioli none nonneanche difesa, se si fa male qualcuno non ci sono riserve. Siamo ridotti a sperare che ...