Juve | Fagioli ha già un obiettivo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un, un primo, di campo c'è già: essere a disposizione di Max Allegri per l'ultima giornata di campionato,...

... Tonali e. Ma il problema sarebbe più vasto e sembra aver coinvolto non solo i giocatori. Nel video uscito alle 16 di oggi si vede chiaramente l'allenatore della, Allegri, giocare al ...

Fagioli, patteggiamento ufficiale: inizia la squalifica, può tornare prima di fine campionato La Gazzetta dello Sport

La Juventus: "Pieno appoggio a Fagioli dopo la squalifica" RaiNews

Buone notizie per Fagioli, può tornare a giocare prima del previsto. Ecco cosa è stato stabilito dal giudice sportivo: Corona spiazzato.Nicolò Fagioli potrà rientrare in campo tra sette mesi, ma dovrà seguire con grande attenzione un piano terapeutico contro la ludopatia: in cosa consiste.