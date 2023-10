Jim Jordan getta la spugna | ecco chi sarà il prossimo speaker del Congresso Usa

Il deputato, stretto alleato di Donald Trump, non cercherà un terzo voto della Camera per diventare speaker, dopo i due precedenti flop. Questo darà alla House l'opportunità di conferire a Patrick T.

Jim Jordan bocciato a secondo voto per Speaker della Camera Sky Tg24

Il deputato Jim Jordan è il nuovo candidato dei Repubblicani per il ruolo di speaker della Camera degli Stati Uniti Il Post

Il deputato repubblicano dell'Ohio, stretto alleato di Donald Trump, non cercherà un terzo voto della Camera dei rappresentanti per diventare speaker, dopo i due precedenti flop ...Il deputato Jim Jordan, stretto alleato di Donald Trump, non cercherà un terzo voto della Camera per diventare speaker, dopo i due precedenti flop. Questo darà alla House l'opportunità di conferire a ...