Jennifer Lopez firma la sua prima collezione di lingerie con Intimissimi | i suoi scatti in intimo infiammano il web

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Lo sapevate che per fare un reggiseno ci vogliono circa 30 pezzi e che per assemblarli possono volerci anche 70 passaggi? Questo capo di uso ormai comune è in realtà un piccolo capolavoro di sartoria e ancora oggi i prototipi dei nuovi modelli vengono realizzati a mano, proprio come si fa con i capi d’alta moda. E’ questo l’emblema di quell’artigianalità che si fa poi tecnica industriale che fa grande il Made in Italy nel mondo. Ed è così che è nata, con un lavoro sinergico sull’asse Verona-Los Angeles, ladidicon. This Is Me Now, questo è il nome della limited edition in vendita da oggi sull’e-commerce e in alcuni negozi selezionati del marchio di. Il nome delladisegnata a ...