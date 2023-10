Jennifer Lopex x Intimissimi | i dettagli della nuova collezione ispirata dal nuovo album dell’artista | dove è un dettaglio di stile unico a cattura l’attenzione dei fan e non solo

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Prosegue la partnership di successo traLopez e. Dopo la nomina di ambasciatrice Globale del brand l’artista ha deisgnato per la prima volta un’interadall’imminente“This Is Me…Now”. Una partnership in cui l’eleganza e la qualità tecnica del noto marchio di lingerie italiano ha incontrato il gusto e la modernità, generando una linea che celebra l’essenzadonna, di ogni donna. ...