Iv | Renzi ufficializza separazione da Azione

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Matteoanticipa la spaccatura defintiva del Terzo Polo. Oggi ufficializziamo ladelle strade con gli amici di" scrive il leader di Italia viva nella sua e-news prima dell'assemblea odierna del gruppo al Senato. "Abbiamo provato fino all'ultimo a chiedere di fare la lista insieme e la risposta di Calenda e' stata sprezzante. Ognuno ha il suo stile, noi non facciamo polemica. Dunque auguri a tutti e ognuno per la sua strada", prosegue l'ex premier che spiega: "Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia".riserva poi una stoccata al governo sulla manovra: "Il cuneo fiscale solo per il 2024 si chiama cialtroneria".