Iv | deputati Italia Viva scrivono a Fontana per costituire nuovo gruppo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Idihanno scritto al presidente della Camera, Lorenzo, per informarlo della loro intenzione di "parlamentare '- Il centro - Renew Europe' a far data dal 1° novembre 2023". Questo il testo della lettera: "Gentile Presidente, con la presente, in qualità diaderenti al partito politico, siamo a rappresentarLe la nostra intenzione diilparlamentare “- Il centro - Renew Europe' a far data dal 1° novembre 2023, in continuità con il- ...