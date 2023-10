Iv | Borghi | ‘Azione non c' è | chi è assente ha sempre torto' **

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - “Azione ha scelto di non partecipare, chi èha”. Lo ha detto il capogruppo di Azione-IV Enriconel corso della riunione di gruppo.

...da una lettera firmata dai senatori di Italia viva e indirizzata al capogruppo Enricoin cui ... Nella lettera gli esponenti disi riferivano in particolare alla dichiarazioni del leader di ...

**Iv: senatori a Borghi, 'terminata collaborazione con Azione, sciogliere Gruppo'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Lettera senatori di Iv, trarre conseguenze da posizione Calenda Euronews Italiano

Il divorzio annunciato più e più volte, che doveva definitivamente consumarsi nei primi giorni di agosto, oggi si compie. Almeno a stare alle dichiarazioni ufficiali, alle lettere, ai programmi. Per s ...(Fanpage.it) A tal fine, giovedì il capogruppo al Senato Enrico Borghi dovrebbe convocare i parlamentari di Iv e Azione per fare il punto della situazione. Qualora non si corresse uniti alle europee ...