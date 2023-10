Italiano | «Napoli non è un’occasione persa Chi scommette | deve essere punito»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Vincenzointervistato da La Stampa. A fine stagione sarà contento se la Fiorentina…?«Arriviamo da due finali perse, ora siamo in gara ovunque e dovremo scegliere. Vorrei migliorare il settimo-ottavo posto dello scorso anno. Vincere aci ha dato una convinzione importante». A proposito: per leiperduta?«No, lo stadio dove ho vinto quattro volte su 5». Il tecnico si sente superiore ai giocatori che allena?«Non è questione di superiorità, ma proprio di diversità. L’allenatore ha responsabilità enormi rispetto a chi gioca. E se prima sei stato calciatore lo capisci meglio e più in fretta». Testa, fisico e piedi: da dove si comincia ad allenare?«Dalla testa. Quando ti presenti devi colpire i giocatori, devi portarli dalla tua parte prima ancora di entrare in ...

Dove vedere le partite della 9° giornata 21/10/2023 Sabato 15.00 Verona -(DAZN) 21/10/2023 ... Questo piano include tutto il basketed europeo, l'NFL, la grande boxe, la UFC e il ...

Fiorentina, Italiano: "Napoli non è occasione persa, ma la città dove ho vinto 4 volte su 5" Tutto Napoli

FIORENTINA, ITALIANO: "NAPOLI PER ME NON È UN'OCCASIONE PERSA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Sabato Rrahmani affiancherà per la prima volta Natan. Garcia li aveva immaginati in campo molto prima. Già a Genova, il 16 settembre, stava per far esordire Natan, poi il dietrofront a causa dei primi ...Il giocatore del Napoli ha avuto modo di parlare con i suoi compagni di squadra di quanto avvenuto in occasione di Belgio-Svezia.