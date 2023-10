Italia fanalino di coda dell’Eurozona nel 2024 | nessun Paese crescerà così poco Imbarazzo al Mef | “La nostra previsione è prudente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La nota del Mef, diffusa alle 10:30 di giovedì, è sibillina: “Ladel Pil è l’esatta conferma dell’approccio, serio e responsabile ribadito in ogni sede dal ministro dell’economia e finanze Giancarlo Giorgetti“. Perché ribadirlo, a tre giorni dalla conferenza stampa durante la quale anche la premier Giorgia Meloni -dopo aver ribattezzato “extragettito” il deficit aggiuntivo– ha tenuto a ribadire la “serietà” della manovra? Giorgetti evidentemente non ha gradito la prima pagina del Sole 24 Ore, che ha confrontato le previsioni di crescita scritte dai Paesinei Documenti programmatici di bilancio inviati a Bruxelles. Trovando conferma di un esito non sorprendente viste le ultime stime di Commissione, Ocse e Fmi.: l’anno prossimo l’sarà di nuovo ...