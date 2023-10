Israele | uccisa la leader dell’Ufficio politico di Hamas E dopo l’orrore all’ospedale il Medio Oriente si infiamma

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dalla Tunisia all’Egitto e al Libano, ilribolle di rabbia e in queste ore si segnalano proteste di piazza in tutta l’area, scontri, rivolte e perfino l’evacuazione di diverse ambasciate statunitensi per il rischio di attentati. Sono ore davvero drammatiche quelle che seguono la distruzione dell’ospedale di Al-Ahli a Gaza city che secondo il mondo arabo è stato colpito dall’aviazione israeliana mentre per quest’ultimi è stato raggiunto da un missile difettoso sparato dall’organizzazione terroristica Jihad islamica palestinese. Intanto continua la battaglia sul campo, con l’esercito israeliano che nelle ultime ha ucciso, in un attacco a Gaza, Jamila al-Shanti, la vedova del cofondatore diAbdel Aziz al-Rantisi. È stata la prima donna eletta nel 2021 nell’Ufficiodell’organizzazione. ...