Israele | sale la tensione con il Libano | colpiti obiettivi Hezbollah

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) I raid in risposta agli attacchi anti-tank in territorio israelianolatra. Nelle news di oggi, 19 ottobre 2023, sulla guerra contro Hamas, le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato di aver attaccato postazioni dinel sud delnelle ultime ore, in risposta agli attacchi anti-tank in territorio israeliano. Tra glipresi di mira, hanno reso noto, un punto di osservazione nelsudoccidentale, a partire dal quale ieri è stato diretto contro la città di confine israeliana di Rosh Hanikra il fuoco delle armi anti-tank. A riferirne è ‘Ha’aretz’. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso la notte scorsa il leader dell’ala militare del gruppo terroristico Comitati di ...