Israele-Palestina | Petraus | “Pianifichiamo il dopo | non scordiamo Iraq”

Leggi su notizie

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il Generale statunitense, ex direttore della Cia, ha spiegato le sue preoccupazioni in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Continua purtroppo a far parlare il duro conflitto trae i palestinesi. Al riguardo è intervenuto David, generale USA ed ex direttore della CIA, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il militare in passato ha guidato le forze alleate innel 2007/08 e in Afghanistan nel 2010/11, prima di dirigere, per l’appunto, la CIA. Il Gen. Usasottolinea l’importanza di pianificare anche il futuro (Ansa) – Notizie.comIl problema che preoccupariguarda il vuoto di potere successivo nel caso in cuidistruggesse Hamas. Lo stesso valse per gli americani nel momento della presa di Bagdad, con il rovesciamento di ...