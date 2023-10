Israele | la dodicenne fan di Harry Potter trovata morta abbracciata alla nonna in un rifugio vicino a Gaza

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Leggi Anche, fan diostaggio di Hamas: JK Rowling ne parla in un tweet Leggi Anche Attacco a, il dramma degli ostaggi catturati: d85ennemamma con le due ...

Leggi Anche, fan di Harry Potter ostaggio di Hamas: JK Rowling ne parla in un tweet Leggi Anche Attacco a, il dramma degli ostaggi catturati: dalla nonna 85enne alla mamma con le due figlie Noya e la passione per Harry Potter In un primo momento, si era diffusa la notizia che Noya, fan di Harry ...

Israele, fan di Harry Potter trovata morta abbracciata alla nonna TGCOM

Israele, Noya la 12enne autistica fan di Harry Potter rapita da Hamas. L'appello di Jk Rowling: «Spregevole, r ilmessaggero.it

Carmella Dann, 80 anni, e Noya Dann, 12 sono rimaste uccise nell'attacco del 7 ottobre sferrato da Hamas. L'autrice della saga JK Rowling parlò della ragazzina in un tweet ...Malattie che potrebbero scomparire, o almeno diventare molto rare, grazie alla vaccinazione offerta gratuitamente nel nostro Paese ai dodicenni (e non solo), eppure ad oggi ancora troppo poco ...