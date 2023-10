Israele | i killer di Hamas sotto effetto Captagon | cos’è la ‘droga dell’Isis’

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – La droga dell’Isis per attaccareil 7 ottobre e fare strage di civili. Sarebbero statidel, ‘la droga, i commando diche lo scorso 7 ottobre hanno fatto strage nel sud dicon una serie di attacchi. Lo ha rivelato la tv israeliana Channel 12, secondo la quale evidenze dell’utilizzo dell’anfetamina chiamata anche ‘la droga dei poveri’ sono state riscontrate sia sui prigionieri che sui terroristi uccisi. Il, evidenzia l’emittente, consente ai terroristi di compiere atti brutali rimanendo composti e indifferenti. Inoltre toglie l’appetito, aumenta l’attenzione e dona una sensazione di euforia. La droga sintetica, aggiunge Channel 12, è prodotta in Libano e Siria, ed in ...