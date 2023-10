Israele-Hamas | al Cairo sabato il summit della pace

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il presidente egiziano gioca la sua partita, tra mediazione e aiuti a Gaza. Una ventina i Paesi invitati, anche l'Italia L’Egitto al lavoro per il ‘vertice’ del, al quale dovrebbero partecipare una ventina di Paesi, tra cui l’Italia, per discutere degli “sviluppi e il futurocausa palestinese e del processo di” nel pienoguerra tra. Spinto da Stati Uniti ed Europa, il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha annunciato la convocazione del, che dovrebbe avere come obiettivo più immediato quello dello sblocco degli aiuti umanitari attraverso il valico di Rafah e l’uscita degli stranieri da Gaza. Un primo passo verso quell’obiettivo, sarebbe stato raggiunto in queste ore, con un ...

ha ammassato decine di migliaia di soldati lungo il confine dopo il sanguinoso massacro del 7 ottobre da parte dei militanti dinel sud di. A confermare la linea è il ministro ...

Israele - Hamas, le news dalla guerra di oggi la Repubblica

Israele Palestina in guerra, le news di oggi | Uccisa leader Hamas La Stampa

In Europa torna la paura, dopo gli attentati in Belgio e Francia e lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, che ha lanciato un appello a colpire ovunque i nemici dell’Islam. Negli ...L'allerta lanciata dal ministro dell'interno francese Per il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, "c'è una minaccia terrorista in più" in Europa dopo gli attacchi di Hamas contro Israele: ...