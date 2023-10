Israele | famiglia incrocia due pick-up carichi di terroristi di Hamas | così padre e madre cercano di salvare i figli dagli spari – Video

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ci troviamo a Sderot, città israeliana a due passi dal confine con la Striscia di Gaza. È il 7 ottobre, giorno dell’attacco deidi. Nel, diffuso in queste ore e registrato dalle telecamere disorveglianza poste nei pressi di una rotonda, un’auto (il veicolo nero) con a bordo unadue-up di colore biancodi. Quandosi rendono conto del pericolo, scendono dalla macchina per mettere in salvo i propri. Gli uomini difanno retromarcia e sparano contro il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel pomeriggio davanti al Muro del pianto di Gerusalemme si e' tenuta una preghiera per ladi Avichai Brodtz, un cittadino israeliano la cui moglie e i tre figli sono stati rapiti da Hamas e si trovano ora nella Striscia di Gaza. Immagini di Laurence Figa' - Talamanca 19 ottobre ...

Israele, la preghiera al Muro del pianto di un israeliano per la famiglia rapita - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele, famiglia incrocia due pick-up carichi di terroristi di Hamas: così padre e madre cercano di salvare… Il Fatto Quotidiano

Dopo essermi sforzata di calmarmi e di calmare i figli, che si sono svegliati piangendo centinaia di volte, vado da mio padre, da mia madre e dal resto della famiglia per rassicurarlo. Dormono lontano ...È passata più di una settimana dall’atroce attacco di hamas in terra di Israele. Da quelle parti ci sono stato tante volte: per vacanza, per studio, per approfondire la mia cultura sul medioriente, ci ...