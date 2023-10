Israele e Ucraina | oggi il discorso di Biden | «Due guerre? Possiamo gestirle entrambe» Perché Israele non ha avviato l’invasione?

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La Russia coltiva posizioni filopalestinesi, per contestare l’ordine mondiale, e molti accusano gli Usa di ipocrisia. Stanotte ildel presidente Usa, che ha già detto: «Gestiremole

Natasha Lindsteadt sottolinea che, in termini finanziari, gli Stati Uniti hanno risorse sufficienti per finanziare contemporaneamente le guerre ine in. Gli Stati Uniti hanno un ...

Guerra Ucraina, Kuleba: "Putin dietro l'attacco di Hamas in Israele" Sky Tg24

La guerra in Israele, quella in Ucraina e le parole di Biden: «Possiamo e dobbiamo gestirle entrambe» Corriere della Sera

Roma, 19 ott. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha criticato il presidente russo Vladimir Putin per i suoi avvertimenti “cinici” sulle vittime civili nel conflitto tra Israele e Hamas. P ...Il professor della Sais della Johns Hopkins ragiona con Formiche.net sul valore (presente, passato, futuro) delle relazioni sino-russe ...