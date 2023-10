Israele | «Abbiamo ucciso capo militare della Jihad»

Con la guerra tra Hamas eanche l'Italia ha innalzato l'allerta sicurezza. 'Non possiamo ... Nonla certezza che sia una esercitazione'. I genitori fanno gruppo tra di loro, spaesati. '...

Biden a Israele: non rifate i nostri errori. Israele acconsente ad aiuti umanitari limitati a Gaza - Salah chiede la fine dei "massacri" e l'invio di aiuti a Gaza - Salah chiede la fine dei "massacri" e l'invio di aiuti a Gaza RaiNews

Israele: abbiamo le prove della responsabilità della Jihad Islamica ... Agenzia askanews

La Francia ha bandito le manifestazioni di solidarietà con la Palestina, negli Stati Uniti studenti della Harvard university sono stati puniti per aver firmato dichiarazioni sulle responsabilità di Is ...La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero si rivolge ai cittadini: "Ci atterrisce il dramma che si sta consumando in Israele e Palestina, ma anche l'escalation di contrapposizioni in Europa e nel mondo" ...