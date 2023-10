“Io nonostante tutto” | oncologia e consulenza d’immagine | all’Istituto Nazionale Tumori di Milano

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Firenze 19/10/2023 – Il 24 ottobre ASI, Asso Style Image, presenta il progetto “Io” presso l’Istitutodi: prendersi cura di sé e riscoprirsi attraenti. Il progetto “Io” nasce con l’obiettivo di accompagnare le persone che hanno affrontato, o stanno affrontando le cure oncologiche, in un percorso di valorizzazione della loro immagine attraverso l’utilizzo dei colori, dell’abbigliamento, degli accessori, del make-up e della skin care. Gli incontri accompagneranno il percorso di guarigione, o post guarigione, dal cancro, una malattia ancora difficile da affrontare, un’esperienza spesso solitaria e che altrettanto spesso rende complicato guardarsi allo specchio: troppe volte in quell’immagine riflessa c’è chi non ...