Inzaghi | attacco obbligato con il Torino? Tra ritorni ed assenze

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Simonesarànelle scelte in vista della partita contro il. L’Inter rivedrà in campo solo domani Alexis Sanchez.– Simonedeve risolvere il problema attaccanti. Tutti sono stati convocati dalle nazionali e non si sono allenati ad Appiano Gentile nella settimana. Marcus Thuram è il primo ad essere tornato, Lautaro Martinez ha fatto la prima sessione proprio oggi. I due dovrebbero giocare titolari contro il, il motivo è chiaro. Non c’entra solamente l’infortunio di Marko Arnautovic, che lavora per rientrare in vista dell’impegno di Champions League dell’8 novembre con il Salisburgo. Le scelte del tecnico dipendono anche dal contrattempo dell’altra punta. SCELTE – Alexis Sanchez non è ancora tornato a Milano. Il giocatore è stato ...