Invitalia | investimenti sostenibili 4 0 | al via da ieri l’invio delle domande

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Da, mercoledì 18 ottobre, alle ore 10, è possibile inviare leper l’incentivo4.0, gestito daper conto del MIMIT e la cui precompilazione online è stata attivata lo scorso 20 settembre. L’incentivo, in continuità con il precedente bando del 2022, sostiene nuoviimprenditoriali innovativi eche facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali, nella direzione indicata dal Piano Transizione 4.0. Destinatarie sono le micro, piccole e medie impreseRegioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, in attuazione degli obiettivi di sviluppo indicati nel Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR ...

...bando 2023 Contributi e finanziamenti per progetti innovativi 4.0 Premialità per gli...misura concessa dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è stato gestito da, ...

Investimenti sostenibili 4.0: ultima chiamata per il 2023 Vitale Associati

Investimenti sostenibili 4.0 per PMI del Mezzogiorno, incentivi esauriti in un giorno PMI.it

Verrà prodotta in provincia di Piacenza la prima fibra di carbonio "Made in Italy". A dar vita alla linea sperimentale di produzione è l'azienda Mae, ...L’impianto è situato nel centro di progettazione e sperimentazione "Galileo" e sviluppato da Mae, leader globale nella realizzazione di impianti per la produzione di fibre chimiche speciali. Rolleri ( ...