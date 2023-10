Intesa Sanpaolo-Isybank | il ministero dell' Economia non era stato informato Banca d' Italia | Ricevuto rassicurazioni

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In risposta a un'interrogazione parlamentare, ilha chiarito chenon aveva preavvisato del trasferimento di migliaia di correntisti alladigitale....

La giornata avrà inizio al Teatro alla Scala con la proiezione del documentario "MyCallas" di Roberto Dassoni; le Gallerie d'Italia dia Milano apriranno le loro porte gratuitamente ...

Da Intesa Sanpaolo a Isybank, il trasferimento dei correntisti arriva in Parlamento: “Rassicurata Bankitalia … la Repubblica

Così Banca Intesa vuole spostare 4 milioni di clienti su una banca virtuale ilGiornale.it

Sullo sfondo, la guerra in Israele e la richiesta del presidente Usa Biden di non arrivare ad un altro 11 settembre. Continuano a salire i rendimenti dei bond con il petrolio sempre a livelli alti. In ...La giornata avrà inizio al Teatro alla Scala con la proiezione del documentario “MyCallas” di Roberto Dassoni; le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Milano apriranno le loro porte gratuitamente ai ...