Inter | sudamericani rientrati ad Appiano! Le idee di Inzaghi verso Torino – Sky

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’riaccoglie iimpegnati con le Nazionali,in questi minuti ad Appiano Gentile. Le ultime sul programma dei nerazzurri secondo Sky Sport SCELTE – L’è di nuovo al completo. In questi minuti, come raccontato da Sky Sport, sonoad Appiano Gentile idi rientro dagli impegni con le rispettive nazionali: Lautaro Martinez, Carlos Augusto e Sanchez. Da monitorare le loro condizioni nell’allenamento che, a breve, si terrà sotto gli occhi diche dovrà valutare lo stato di forma dei suoi calciatori. Difficile, secondo l’emittente, che l’allenatore possa rinunciare al “Toro” in attacco. Con lui, probabile l’impiego di Thuram. A centrocampo certo del posto Mkhitaryan.-News - Ultime notizie e ...

Ad Appiano Gentile - dopo il ritorno dei nazionali- Inzaghi ha a disposizione il gruppo al completo, tranne gli infortunati Arnautovic e Cuadrado. Per la sfida contro il Torino Frattesi si candida per una maglia da titolare. In avanti ...

Inter, gruppo al completo dopo il rientro dei sudamericani. Out Cuadrado e Arnautovic Sky Sport

Inter, oggi ad Appiano tornano i sudamericani: tutti gli occhi saranno ... L'Interista

L’Inter è pronta a tornare in campo dopo la sosta ed è subito attesa da una trasferta complicata in casa del Torino. Sarà la prima di un ciclo di partite fondamentali per il… Leggi ...FINO AL 12/11 Fino alla prossima sosta per le nazionali, prevista dopo il turno tra il 10 e il 12 novembre, si giocano quattro giornate di campionato, due di coppe europee potenzialmente già decisive ...