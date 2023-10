Inter | Sommer | “Per vincere serve una squadra unita Giocare in porta è una questione di famiglia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ai microfoni diTv, ha parlato, rinforzo arrivato nella scorsa sessione di mercato per sostituire Andrè Onana. Il portiere svizzero ha parlato del suo passato, della sua infanzia e della sua scelta di approdare in nerazzurro nello scorso agosto. Le parole di: “Ho iniziato aquando avevo quattro anni e no, ho sempre giocato a calcio. Ho sempre voluto fare il calciatore. Ho sempre giocato come portiere fin dal mio primo allenamento e volevo soloin. Ci sono tanti grandi portieri. Penso per esempio a Casillas o van der Sar. Anche mio padre e mio zio giocavano in. E’ unadi. Ci sono sempre momenti difficili nella vita di un calciatore. Da anni, ormai, lavoro con un mental ...