Inter | per Taremi il Porto è ad un bivio | la situazione

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è l'obiettivo principale del calciomercato nerazzurro e ilsi trova ad un: abbassare la richiesta o perderlo a 0 Mehdiè ancora l'obiettivo numero uno per l'attacco dell'. In Viale della Liberazione si valuta se affondare il colpo già a gennaio per strapparlo dal, approfittando del contratto in scadenza. Come riporta Sport Mediaset, il clubghese si trova adesso ad un: deve decidere se perderlo a zero nella prossima estate o monetizzare tra qualche settimana. È così che la valutazione di 25 milioni di euro fatta in estate potrebbe crollare vertiginosamente fino ai 10 milioni.