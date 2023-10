Inter | Marotta | “Lukaku e Skriniar delle delusioni | Lautaro non è come loro Juve favorita per lo Scudetto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Io dico che lantus è laper lo. Ho vinto il mio primo campionato a Torino con Antonio Conte senza impegni europei. L’esperienza mi dice che poter pianificare la stagione solo con campionato e la Coppa Italia è un vantaggio”. Giuseppe, amministratore delegato dell’, in un’vista alla Gazzetta dello Sport, tocca diversi argomenti, iniziando proprio dalla Serie A. “Se sei all’devi essere ambizioso, l’asticella sta sempre in alto. Noi dobbiamo crederci, senza però essere arroganti. È stato un anno con tanti cambiamenti, abbiamo 12 giocatori nuovi in rosa e per questo giudico il nostro avvio molto positivo. Ci sentiamo forti e abbiamo una grande considerazione di noi stessi, frutto dei risultati in Europa della scorsa ...