Inter | il nuovo concetto di ‘bandiera’ | Marotta svela l’arma segreta

Leggi su serieanews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Beppenon ha dubbi. Lo sguardo puntato sul futuro, c’è un aspetto che molti club hanno tralasciato per troppo tempo. Puntare allo Scudetto pur non essendo favoriti. Beppenon ha alcuna intenzione di schiodarsi da un punto chiaro ed ineluttabile: non è l’la prima della classe di questo campionato. Al tempo stesso, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.