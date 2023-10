Inter al completo verso Torino! Stanchezza? Duplice aspetto ? Sky

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’è finalmente ale può preparare la trasferta per Torino con tutti i nazionali rientrati. Il fattorepuò essere combattuto ANTIVIGILIA ? Appiano Gentile rivede un’finalmente al. Oggi il rientro dei sudamericani, Lautaro Martinez, Sanchez e Carlos Augusto. Simone Inzaghi, dunque, può iniziare a lavorare sulla delicata trasferta di Torino. Come riferisce anche Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, lapuò essere un fattore tra le fila nerazzurre, ma al contempo può essere combattuta attradue aspetti. A centrocampo grazie alla profondità del reparto, dal momento che sia Frattesi che Sensi sono stati perfettamente recuperati. Mentre in attacco, Lautaro Martinez e Marcus Thuram non sono stati impegnati assiduamente nelle ...

...ma comunque chiederebbe un conguaglio economico e soprattutto sullo stipendio con l'che si ...il problema di base è che i nerazzurri hanno un attacco forte ma non ènelle caratteristiche.

Arbitri Serie A 9a giornata: Milan-Juve a Mariani. Nasca al var per ... Calciomercato.com

Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo fino alla 38^ giornata TUTTO mercato WEB

Il punto sui sudamericani dell'Inter in vista della gara di Serie A contro il Torino: chi rischia di non giocare ...Il croato potrà dunque contare su una rosa quasi al completo, fatta eccezione per gli infortunati ... per gli ultimi allenamenti in vista dell’Inter.