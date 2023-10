Intensificati i Controlli Antidroga nel Quartiere Rancitelli Dopo la Retata dei Carabinieri

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Pescara -la recente operazione deiche ha portato all'arresto di 12 individui, inele nelle vicinanze di via Lago di Capestrano e via Caduti per Servizio si sonocon lo scopo di contrastare il traffico di droga. Questisono stati svolti dalla questura, con la partecipazione degli agenti della Volante e del Reparto prevenzione crimine Abruzzo, affiancati dai canidella guardia di finanza. Nel corso di tali, le forze dell'ordine hanno identificato e perquisito diversi individui. In particolare, un cittadino marocchino di 28 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per possesso di 28,2 grammi di hashish nascosti negli slip, con l'intenzione di ...