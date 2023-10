Insegnare l’arte ai bambini | tutti i benefici

Leggi su dilei

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un vecchio adagio citata Imparae mettila da parte, non a caso,una disciplina artistica è visto come accessorio rispetto ad altre materie, in quanto non proficuo in termini professionali. In questo articolo dedicato all’insegnamento delai, scopriremmo quantine conseguano e come ciò che importi non sia il risultato finale, salvo che appunto non si voglia farne una professione, ma il cammino che si faccia., concepita come pittorica, teatrale, musicale ed ancora altro, nelle nostre scuole pubbliche è considerata una materia di serie B. Storia, matematica, geografia e così via sono sul podio senza rivali. Eppureè fondamentale per lo sviluppo cognitivo del bambino ed insegnarla ai piccoli ha...