Ingessate | ma non troppo Basta conoscere i trucchi di stile per svecchiare l' intramontabile rigato a ogni età

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Caposaldo del guardaroba autunnale, il più rigoroso dei tessuti. Severo, solo in apparenza: il gessato, contraddistinto dalla stoffa rigata, un classico del guardaroba maschile ormai sdoganato anche in chiave femminile. Nell’Autunno-Inverno 2023/2024 il mitico tessuto pinstriped, segno distintivo delle uniformi dei più celebri gangster di Chicago, è una vera e propria tendenza per lei. Completo donna elegante: cinque outfit per spezzare l’outfit classico X ...