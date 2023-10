Infortunio Osimhen | De Laurentiis si è informato sulla situazione

Di certo la fortuna non lo sta aiutando, dato che dovrà fare a meno dia causa dell'muscolare patito con la Nigeria. La sfida è in programma sabato 21 ottobre alle 15:00 al ...

Infortunio Osimhen, Il Mattino: "Fuori almeno per 40 giorni, salterà sei partite" TUTTO mercato WEB

Dopo la seconda pausa stagionale per le nazionali riprendono i campionati: occhi puntati per il big match di domenica sera tra Milan e Juventus ...Osimhen e Chukwueze tornano con lo stesso infortunio dagli impegni con la Nigeria. Milannews fa una riflessione: "Due atleti di alto livello, preparati dalle rispettive squadre per giocare una stagion ...