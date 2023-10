Infortunio Neymar | la Fifa dovrà risarcire l’Al Hilal | la cifra

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Lache lasarà costretta a sborsare aldopo il gravesubito dacon il Brasile Dopo il gravesubito danella sfida tra Uruguay e Brasile, lasarà costretta aalmeno parzialmente. IlClub Protection Program è infatti una polizza assicurativa che copre il rischio infortuni dei giocatori nel calendario delle partite internazionali. L’organizzazione calcistica internazionale verserà quindi 7,5 milioni di dollari al club saudita. Unache è comunque ben lontana dai 90 spesi per acquistarlo e dai 40 di stipendio.

[themoneytizer id=”99064-6] Anche l’ala della Lazio si è unito ai numerosi messaggi di conforto per Neymar, che ha subito, in occasione della partita di qualificazione ai mondiali contro l’Uruguay, l ...L'attaccante del club saudita dell'Al-Hilal si era infortunato durante il match perso del Brasile contro l'Uruguay (2-0) martedì a Montevideo, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.