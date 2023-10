Infortunati Napoli | chi si è fatto male in Nazionale e non può tornare in Serie A? Osimhen out almeno un mese

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il caos è tornato in casadopo il ko prima della sosta contro la Fiorentina. Una sconfitta che ha ridestato i malumori della piazza verso Rudi Garcia, che è stato praticamente esautorato da Aurelio De Laurentiis per poi fare marcia indietro quando ha capito che non sarebbe potuto arrivare ad Antonio Conte. E siccome le disgrazie non arrivano mai da sole, è arrivato anche l’infortunio indi Victor. Il nigeriano ha accusato un problema alla coscia durante l’amichevole con l’Arabia Saudita di Roberto Mancini. Dopo essere tornato in ritiro, il capocannoniere della scorsa stagione ha accusato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra, aggiungendosi in infermeria a Juan Jesus e Zambo Anguissa. Persi profila un’assenza diun ...