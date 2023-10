“Incremento di segnalazioni” Il report degli 007 sui terroristi che arrivano dai Balcani

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'intelligence italiana è in stato di allerta per prevenire qualsiasi infiltrazione nel nostro territorio e monitorare i legami di alcuni migranti con il terrorismo. “Per un terrorista, come dimostra la cronaca, il corridoioco rappresenta un percorso privilegiato verso l'Italia e l'Europa. Niente fotosegnalazione, nessuna identificazione”, la presa di posizione di polizia e servizi segreti, un input, sottolineato ancora una volta durante il comitato di analisi strategica antiterrorismo, che ha portato Giorgia Meloni a blindare la frontiera con la Slovenia, sospendendo Schengen per effettuare maggiori controlli su chi entra in Italia. E Repubblica cita una fonte dei nostri 007 per far capire meglio l'attuale scenario: “Conosciamo uno per uno chi sbarca da Sud. Abbiamo foto e impronte di chi arriva dall'Africa. Ma lo stesso non accade per chi entra in ...